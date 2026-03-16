Nachdem im September neun Ruderer in eine gefährliche Strömung im Schäferweiher geraten waren und gerettet werden mussten, weist nun ein Schild auf die Gefahr hin.

Die Ruderer aus Karlsruhe waren an einem Samstag im vergangenen September in zwei Booten auf dem Schäferweiher im Bereich des Lingenfelder Altrheins unterwegs und gerieten am Durchlass zum Mechtersheimer Altrhein in eine „gigantische Strömung“. Damals stieg der Wasserpegel gerade an. Ein Boot kenterte, die Ruderer retteten sich auf das treibende Boot, das andere wurde an eine Insel getrieben. Die Ruderer hatten aufgrund der starken Strömung keine Chance, schwimmend an das Ufer zu gelangen. Die Feuerwehren aus Germersheim und Lingenfeld, Rettungsdienst sowie Strömungsretter von der DLRG und die DRK-Wasserwacht waren rund sieben Stunden mit der Rettung beschäftigt.

Steffen Andres, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehren der VG Lingenfeld, erklärt, dass die Situation nicht unterschätzt werden dürfe. Auf Karten und in Google Maps scheine es so, als könnte die Stelle bequem passiert werden. Doch der Schein trüge: Der Übergang zwischen Lingenfelder und Mechtersheimer Altrhein befinde sich nach einer Rechtskurve. „Man sieht die Stelle erst wenige Meter vorher und dann ist es schon zu spät, um der Strömung zu entkommen“, sagt Andres. Gerade Ruderboote, die lang, schmal und nicht sehr wendig sind, seien gefährdet.

Im September 2025: Ruderer aus Karlsruhe kentern am Durchlass zwischen Lingenfelder und Mechtersheimer Altrhein. Archivfoto: FW Germersheim/oho

Warnung: Verschiedene Optionen geprüft

Damit Wassersportler ohne Ortskenntnis gewarnt sind, haben die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinde Lingenfeld am Ufer ein Schild aufgestellt, das auf die gefährliche Strömung hinweist und die Einfahrt verbietet. Laut Andres waren dem ausführliche Beratungen zwischen der Verbandsgemeinde, der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, dem Forst und dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mannheim vorausgegangen.

Dabei seien mehrere Lösungsansätze diskutiert worden. Eine Schwimmkette, die zwar gut wahrnehmbar ist, sei verworfen worden, da sie beim nächsten Hochwasser durch Treibgut weggerissen werden würde, sagt Andres. Eine Boje, die weniger Angriffsfläche biete, sei ebenfalls nicht infrage gekommen, da die Installation ein Baggerschiff erforderlich mache und die Boje, weil sie mit der Zeit abdriftet, alle paar Jahre aufwendig durch ein Baggerschiff hätte wieder versetzt werden müssen, erklärt der Wehrleiter. „Daher hat man sich für ein landseitiges Schild entschieden, um der Fürsorgepflicht der Kommune gerecht zu werden und die damit verbundenen Kosten für den Steuerzahler gering zu halten.“ Das Schild und die Installation haben laut Andres weniger als 1000 Euro gekostet.