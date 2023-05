Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2005 ist die Gedenkstätte für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus an ihren heutigen Standort hinter Galeria Kaufhof „umgezogen“. Der Gedenkstein war zuvor unvorteilhaft in der Nähe der Kaufhaus-Mauer platziert gewesen. Jetzt steht der Verbleib an dieser Stelle auf der Kippe.

Es ist ein sensibles Thema. Die Stadt Speyer bestätigt das Problem auf Anfrage, äußert sich ansonsten aber nur knapp: Das Mahnmal stehe auf Grund, der sich in Privateigentum