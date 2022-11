Es ist ein alljährliches Zeremoniell, und es ging am Sonntag wieder in würdigem Rahmen über die Bühne – die Totengedenkfeier am Volkstrauertag. „Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und teilen ihren Schmerz“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Sie ging wie Pfarrer Ulrich Kronenberg in der Gedenkrede auch auf die aktuellen Kriege und Bürgerkriege und das damit verbundene Leid ein. Das Speyerer Kammerorchester und eine Gruppe von Schülern des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums gehörten zu den weiteren Mitwirkenden. „Vor einen Thron tret’ ich hiermit“, ein Choral von Johann Sebastian Bach, war das Musikstück, mit dem das Kammerorchester das Gedenken eröffnete.