Eine Gedenkveranstaltung in der Synagoge Beith Shalom am Weidenberg stand in früheren Jahren in Speyer im Mittelpunkt der öffentlichen Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar. Kirchen, Verbände, Schulen und die Stadt beteiligten sich. Die Präsenzveranstaltung wird wie 2021 auch in diesem Jahr nicht möglich sein, teilt die Stadt auf Anfrage mit. „Das Gedenken findet am Donnerstag, 27. Januar, 18 Uhr, digital statt“, so Annika Siebert, Pressesprecherin der Stadtverwaltung. Der Angriffskrieg Nazideutschlands gegen die Sowjetunion werde thematisch im Mittelpunkt des Gedenkens und des Begleitprogramms stehen. Anlass sei dessen einige Monate zurückliegender 80. Jahrestag mit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Einladungen für das Gedenken würden bis Ende dieser Woche versandt, Details dazu in der kommenden Woche veröffentlicht.