Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 10. Januar ist der Tag der Blockflöte, die RHEINPFALZ brachte dazu auf der zweiten Lokalseite ein Interview mit einer Lehrerin für dieses Instrument an der Musikschule der Stadt. „Für mich ist es die Vielfalt an Musik, die man damit spielen kann. ... Stilistisch kann ich damit um die ganze Welt reisen“, das sagte Heidrun Liermann-Schüler darin, auf die Frage, was die Blockflöte für sie so besonders mache. Fürwahr, die Blockflöte ist faszinierend vielseitig.

Und das war in jüngster Zeit gerade in Speyer und Umgebung mehrfach live zu erleben gewesen. Am vergangenen Sonntag erst, wo das Ensemble „La Rosa Enflorece“