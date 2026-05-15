Am Pfingstsamstag lockt der Bauverein mit der Verkaufsaktion „Kistenweise Weingenuss“ vor die Gedächtniskirche. Wer eine Kiste kauft, bekommt eine Flasche gratis dazu.

Unter dem Motto „Kistenweise Weingenuss“ lädt der Bauverein der Gedächtniskirche Speyer am Pfingstsamstag, 22. Mai, zu einer besonderen Verkaufsaktion vor die Gedächtniskirche ein. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die Gedächtniskirchenweine direkt vor Ort zu probieren und zu erwerben.

Im Mittelpunkt stehen die beiden aktuellen Bauvereinsweine: ein frischer, fruchtbetonter Weißburgunder sowie ein eleganter Rosé aus Cabernet Franc und Merlot. Beide Weine zeichnen sich durch ihre leichte, zugängliche Art aus und eignen sich besonders gut für die wärmeren Tage – sei es für gesellige Abende im Freien, als Begleiter zu leichten Speisen oder einfach als unkomplizierter Genuss.

Am Aktionstag werden die Weine kistenweise angeboten. Wer eine Kiste kauft, erhält dazu eine Flasche gratis sowie ein Dubbeglas des Bauvereins. Der Erlös kommt unmittelbar der Unterstützung und dem Erhalt der Gedächtniskirche zugute.

Der Bauverein freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und lädt herzlich dazu ein, vorbeizukommen, die Weine kennenzulernen und „kistenweise Weingenuss“ mit nach Hause zu nehmen.