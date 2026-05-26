Am Mittwoch, 27. Mai, werden zum ersten Mal seit September die Glocken der Gedächtniskirche wieder zu hören sein. Dauerhaft kehrt das Geläut aber noch nicht zurück.

Mehrere technische Probleme zwingen die Glocken der protestantischen Gedächniskirche seit Monaten zum Schweigen. Die Rede war von einem Defekt in der Stromversorgung und von erneuerungsbedürftigen Auflagern des Glockenstuhls. Es gebe noch kein grünes Licht, um die acht Glocken wieder in Betrieb zu nehmen, bedauert Pfarrer Klaus Eicher. Dennoch werde für Abhilfe gesorgt. „Die Untersuchungen der Statik dauern an – und erst wenn die Ergebnisse feststehen, kann die Bauabteilung ein Sanierungskonzept erstellen“, so Eichers Zwischenstand. Die Gedächtniskirchengemeinde wird bei der baulichen Betreuung der Kirche von der Landeskirche unterstützt.

Im Zusammenhang mit den Untersuchungen stehen auch die Schwingungstests an den Glocken, die für Mittwoch angekündigt sind. Deshalb könnten den ganzen Tag über immer wieder Glockenschläge zu hören sein, erklärt der Pfarrer. „Im Glockenstuhl wurde dazu eine Strom-Notversorgung installiert.“ Wann die Glocken endgültig wieder läuten, könne er derzeit noch nicht abschätzen.