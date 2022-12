Der Kinderchor der „Vokalen Früherziehung“ der Dommusik Speyer unter Leitung von Petra Niopek hat auch bei der Eröffnung der neuen „Grüffelo“-Ausstellung des Jungen Museums im Historischen Museum in der Pfalz für die musikalische Umrahmung gesorgt. Und er unterstützte das singende Auditorium bei einer besonderen Sache. Da am 12. Dezember der „Grüffelo“-Illustrator Axel Scheffler in London seinen 65. Geburtstag feierte, wurde ein Geburtstagsständchen in Speyer per Video aufgenommen und digital über den Kanal nach England geschickt. Im Rahmen der Eröffnung war auf sozusagen umgekehrtem Weg eine Grußbotschaft von Axel Scheffler zu sehen gewesen. Dazu sprachen Alt-OB Werner Schineller, der Vorsitzender des Historischen Vereins der Pfalz, die rheinland-pfälzische Kulturministerin Katharina Binz sowie Museumsdirektor Alexander Schubert, die alle drei ihre Freunde zum Ausdruck brachten, dass nun wieder eine attraktive Ausstellung für klein und groß live im Speyerer Museum gezeigt werden kann – und dass das schaurig-drollige Monster wieder in Speyer Einzug gehalten hat.