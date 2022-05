Gegen 23 Uhr am Mittwochabend ist aus einer Essensbestellung bei einem Imbiss in der Bahnhofstraße eine Schlägerei mit einem Verletzten geworden. Laut Polizei hat ein 28-jähriger angetrunkener Mann bei dem Imbiss Essen bestellt. Währenddessen soll er Geld hinter die Theke geworfen und den 40-jährigen Angestellten zum Kämpfen aufgefordert haben. Danach habe sich vor dem Imbiss eine Auseinandersetzung entwickelt, in deren Folge auch ein 23-jähriger Bekannter des Imbiss-Angestellten eingegriffen habe. Der angetrunkene 28-Jährige habe diesen geschubst, sodass er zu Boden gefallen sei. Daraufhin habe der Imbiss-Angestellte dem 28-Jährigen mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der Verletzte musste laut Polizei anschließend mit Prellungen und einem gebrochenen Nasenbein in einem Krankenhaus versorgt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,47 Promille. Die anderen beiden Männer haben demnach nur kleinere Wunden davon getragen.