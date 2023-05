Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Interview: Michael Schurich ist Genossenschaftler durch und durch. 19 Jahre hat der Volkswirt die Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer (GBS) als kaufmännischer Vorstand geprägt. Am 31. Dezember ist das vorbei. Der bisherige „Herr“ über 1471 Wohnungen in Speyer hat Ellen Korelus-Bruder verraten, was ihm momentan Unbehagen bereitet.

Herr Schurich, was haben Sie sich für Ihren letzten Arbeitstag vorgenommen?

Im Moment ist jeder Tag ein Abschied. Offiziell bin ich bis zum Jahresende Vorstand, den Schreibtisch