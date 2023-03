Die Erneuerung veralteter Aufzüge in Hochhäusern der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Speyer (GBS) fordert Mietern wie Handwerkern einiges ab, wie Vorstand Bernd Reif bei der Außerordentlichen Vertreterversammlung der GBS sagte.

Insgesamt müssten 14 Anlagen nachgerüstet und zum Teil ausgetauscht werden, weil es keine Ersatzteile mehr gebe oder sich technische Vorschriften geändert hätten, so Reif. Er dankte in diesem Zusammenhang allen Beteiligten bei der Sanierung der Aufzüge in den Hochhäusern in der Danziger Straße 1 und Karlsbader Straße 1 und 2: „Die Bewohner, unsere Hausmeister als auch die Handwerker stellen sich täglich großen logistischen Herausforderungen.“

Vorstandsmitglied Oliver Pastor warb er um die Zeichnung weiterer freiwilliger Anteile bei der Genossenschaft, um die geplanten Neubauten finanziell zu unterstützen. Auch die GBS habe mit enormen Kostensteigerungen zu kämpfen. Ziel sei es, in den nächsten Jahren das Budget für Instandhaltung und Sanierung auf gleichem Niveau zu halten und weiterhin jährlich fünf bis sechs Millionen Euro in den Bestand zu investieren.