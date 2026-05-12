Einen Titelregen hat es für die Senioren des TSV Speyer bei den Meisterschaften des Turngaus in Bad Bergzabern gegeben.

Speyer trat zu sechst in der Leistungsklasse Kür an. Uwe Münch fiel wegen einer Knieverletzung aus, ebenso Titelhamster Michael Brack. Klaus Burger (Altersklasse 80 Jahre und älter) absolvierte als der Senior im Teilnehmerfeld an Boden, Seitpferd, Sprung, Barren und Reck das komplette Programm, obwohl nur die besten zwei Geräte in die Wertung eingingen. Besonders glänzte er am Boden mit 10,10 Punkten und am Barren (10,80). Damit holte Burger den Titel. Spannend ging es in der AK 50 bis 54 Jahre zu.

Nadim Ravzi und Jörg Schreiner lieferten sich für den TSV Speyer ein internes Duell. Ravzi, vor vier Wochen nach längerer Pause wieder ins Training zurückgekehrt, setzte sich mit 40,10:39,60 durch, weil der lange dagegenhaltende Schreiner am Seitpferd patzte. In der AK 55 bis 60 überzeugte Christoph Armbruster vor allem am Boden mit Salto vorwärts und rückwärts. 42,30 Zähler genügten zum Sieg.

Burger zur DM

Klemens Brack belegte trotz kleiner Rückschläge am Seitpferd und Reck Platz drei (38,00). Axel Kihm (60 - 64) zeigte eine klare Leistungssteigerung vor allem am Boden und Barren, nahm Rang drei ein (38,00). Burger kämpft nun Ende Mai bei der deutschen Seniorenmeisterschaft in Koblenz um die Medaillen. Am 4. Juni starten Burger und Schreiner bei den Landestitelkämpfen.