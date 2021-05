Ein Freisitz ohne Gäste – das Sinnbild hinter dem Aufbau leerer Stuhlreihen rechterhand des Domes gestern Mittag war klar. Wo kein Betrieb, da kein Umsatz. So kann es nicht weitergehen, meinten Vertreter von 14 Gastronomiebetrieben in der Stadt. Bundesweit ist die Aktion mit dem Titel „Leere Stühle“ gestern gelaufen. In Speyer hat Jürgen Wessa, Geschäftsführer vom Wirtshaus am Dom, die Zügel in die Hand genommen und bei seinen Kollegen die Werbetrommel gerührt. Die Gastronomen fühlen sich ausgegrenzt bei den Entscheidungen, die die Bundesregierung im Zuge des Corona-Maßnahmenpaketes immer wieder neu schnürt.

„Beim bisher letzten Gespräch wurden wir mit keinem Wort erwähnt“, kritisiert Wessa die bisher letzte öffentliche bundesweite Verlautbarung am 15. April. „Wir hängen wirklich in der Luft, wissen nicht, was und wie wir planen können“, untermauert Gunter Braun, Inhaber des „Ratskeller“. Robert Schmidt, Inhaber der Currysau am St. Guido-Stifts-Platz, ergänzt: „Die Gastronomie ist hintendran.“

Vier Forderungen

Vier große Themen haben die vereinigten Wirte im Land als einheitliche Forderungen zusammengetragen. Sie lauten: klarer Fahrplan für die Wiedereröffnung der Betriebe, dauerhafte Einführung der Mehrwertsteuer von sieben Prozent für das Gastgewerbe, Aufstocken von Zuschüssen für alle Unternehmensgrößen sowie Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 80 Prozent und nicht erst in sieben Monaten. Philipp Garthe, Chef des Avant Garthe in der Ludwigstraße, ergänzt noch zwei Punkte: „Sperrzeitenverlängerung im Außenbereich auf 23 Uhr unter der Woche und 24 Uhr am Wochenende sowie der Wegfall von Freisitzgebühren.“

Verzweiflung spürbar

Unverständlich ist Wessa die Regelung zur finanziellen Unterstützung. „Wir bekommen einen Kredit, den wir in den nächsten Jahren mit drei Prozent Verzinsung zurückzahlen müssen.“ So groß wie der Ärger ist die Verzweiflung, die den Kommentaren der Speyerer Wirte zu entnehmen ist. „Von null Einnahmen können wir nicht leben“, macht Wessa deutlich. „Es geht auch um die Folgegeschäfte, um unsere Lieferanten“, schiebt Braun nach. Für Schmidt ist die Erlaubnis zum Betreiben der Außengastronomie eine Lösung im ersten Anlauf.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) stieß spontan zum Protest dazu. Konstruktiv sei das Gespräch gewesen, meint Wessa. Inwieweit die Aktion in Speyer wiederholt wird, hänge von der nächsten Regierungsbekanntmachung am 30. April ab. Alle hoffen auf eine Lockerung zur Freiluftbewirtschaftung. Auch, um das Personal zu halten. Denn Wessa ist sicher: „Von 60 Prozent Kurzarbeitsgeld kann kaum jemand leben. Die Leute suchen sich einen anderen Job.“