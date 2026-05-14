Speyer Gaststätte „Paradies am See“: Was erste Ermittlungen nach Feuer ergeben haben

Gegen 2.30 Uhr am 9. Mai abgebrannt: die Gaststätte „Paradies am See“.
Gegen 2.30 Uhr am 9. Mai abgebrannt: die Gaststätte »Paradies am See«.

Nachdem die Gaststätte „Paradies am See“ am Steinhäuserwühlsee im Norden von Speyer am vergangenen Samstag durch ein Feuer vollständig zerstört wurde, stehen erste Ermittlungsergebnisse fest. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen haben Brandermittler und ein Gutachter mittlerweile den Brandort in der Straße Am Rübensamenwühl untersucht. Dabei sei auch ein Brandmittelspürhund eingesetzt worden. Laut Mitteilung konnte allerdings keine eindeutige Brandursache ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern laut Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei an. Der Eigentümer der Gaststätte hatte gegenüber der RHEINPFALZ den Verdacht geäußert, dass es sich um Brandstiftung gehandelt habe. Polizei und Staatsanwaltschaft schätzen den Schaden auf rund 250.000 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet weiter um Hinweise. Personen, die in der Nacht von Freitag, 8. Mai, auf Samstag, 9. Mai, verdächtige Beobachtungen im Bereich um die Gaststätte gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden – unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

Mehr zum Thema
Brandort aus der Luft.
Restaurantbrand in Speyer

RHEINPFALZ Plus Artikel
„Paradies am See“ in Speyer zerstört: Eigentümer berichtet von dramatischer Feuernacht

Weitere Artikel
Abgebrannte Gaststätte: »Paradies am See« am Montag nach dem Brand.
Speyer

RHEINPFALZ Plus Artikel
Brand im Speyerer „Paradies am See“: Lauter Knall und schweres Gerät

Mehr zum Thema
Speyer Alle Themen
x