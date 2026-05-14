Nachdem die Gaststätte „Paradies am See“ am Steinhäuserwühlsee im Norden von Speyer am vergangenen Samstag durch ein Feuer vollständig zerstört wurde, stehen erste Ermittlungsergebnisse fest. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen haben Brandermittler und ein Gutachter mittlerweile den Brandort in der Straße Am Rübensamenwühl untersucht. Dabei sei auch ein Brandmittelspürhund eingesetzt worden. Laut Mitteilung konnte allerdings keine eindeutige Brandursache ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern laut Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei an. Der Eigentümer der Gaststätte hatte gegenüber der RHEINPFALZ den Verdacht geäußert, dass es sich um Brandstiftung gehandelt habe. Polizei und Staatsanwaltschaft schätzen den Schaden auf rund 250.000 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet weiter um Hinweise. Personen, die in der Nacht von Freitag, 8. Mai, auf Samstag, 9. Mai, verdächtige Beobachtungen im Bereich um die Gaststätte gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden – unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.