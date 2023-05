Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit „Eupheus und Orydike“, seiner neuen Eigenproduktion, gastiert das „Theater in der Kurve“ aus Hambach am Samstag im Zimmertheater in Speyer. Das Stück zeigt einen berühmten Mythos in etwas anderer Form.

„Bitte nicht die ollen Griechen“, habe er zuerst gedacht, als Hedda Brockmeyer und Andrea Baur mit der Bitte an ihn herantraten, die Regie bei ihrem neuen „Lyrical“