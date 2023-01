Im Kinder- und Jugendtheaters Speyer ist als Familienvorstellung am Sonntag, 22. Januar, 15 Uhr, im Alten Stadtsaal, Kleine Pfaffengasse 8, ein Gastspiel des Theaders Freinsheim mit „Jeda, der Schneemann“, einem preisgekrönten Familienstück fürs ganze Jahr von Mark Wetter und Paul Steinmann, für alle Menschen ab vier Jahren. Der Schneemann Jeda will den Sommer erleben. Alle seine Freunde sind schon geschmolzen, aber Jeda trotz der Wärme mit Eistee und Angeln. Eines Tages schenkt ihm das Meer ein riesiges Ei. Was da wohl drin ist? Soll er es ausbrüten? Es ist eine poetisch-humorvolle Geschichte über das Werden und Vergehen, über das Unmögliche und über das Mögliche.

In dem Gastspiel des Theaders Freinsheim (www.theader.de) spielt Anja Kleinhans. Es residiert t im mittelalterlichen Casinoturm der Stadt Freinsheim. Sein Anliegen ist es, sowohl unterhaltsame, als auch tiefgründige, professionelle Schauspielkunst anzubieten.rg

Karten zu zwölf Euro, ermäßigt acht Euro gibt es im Ars Ludi, dem Spei’rer Buchladen, Handfairlesen und dem Kaufladen Speyer Unverpackt. Weitere Informationen unter www.theater-speyer.de, Telefon 06232 2890750 oder reservierung@theater-speyer.de.