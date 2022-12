Im Frühjahr hatte Gastronom Dario Tolone nach sechs Jahren sein „Café am Museum“ geschlossen. Jetzt ist die Entscheidung für einen neuen Standort gefallen. Er werde in einen der Neubauten des Projekts „Wohnen am Fluss“ auf dem Erlus-Gelände einziehen, so Dario Tolone auf Anfrage. Im vierten Gebäude, dessen Fertigstellung derzeit laufe, werde er eine Gewerbeeinheit zum Bürgerpark und dem Rhein hin mieten. Eröffnung werde im Spätsommer 2023 sein, berichtet Tolone. Die neue Gaststätte werde „Riva“ heißen, wie das italienische Wort für „Ufer“. Auf die an seine große Außenterrasse angrenzende Freifläche mit Spielgeräten und Stufen zum Rhein freue er sich besonders, sagt der Betreiber.

Wie beim „Café am Museum“ werde er den Betrieb zusammen mit seinem Bruder Maik führen, berichtet der Speyerer. Auch das Frühstück-, Kuchen- und Kaffeeangebot werde ehemaligen Kunden bekannt vorkommen. Noch unklar sei, ob Mittagstisch angeboten werde. Für den Abend plane er ein Wein- und Aperitiv-Angebot auf italienische Art. Wie viele Mitarbeiter im „Riva“ mitwirken, werde sich zeigen, wenn das Gesamtkonzept steht. Klar ist: Im Inneren werde es rund 30 Sitzplätze geben, draußen deutlich mehr.

Tolone freut sich, dass er als Mieter von Erlus-Investor Deutsche Wohnwerte an einen Standort kommt, der in seiner Familie Tradition habe: Als diese einst aus Sizilien eingewandert sei, hätten sein Opa und seine Onkel ihre Jobs bei den Ziegelwerken auf dem Areal gehabt. „Ihre Werkstatt war sogar genau an dieser Stelle.“