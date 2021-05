„Ohne Kunst und Kultur wird’s still. Licht aus im Gasthaus!“ Hinter diesem Transparent marschierten am Montagabend rund 50 vom zweiten Lockdown Betroffene vom Altpörtel zum Dom. „Wir wollen zeigen, dass wir auch noch da sind“, begründete Initiatorin Gisela Deutsch, Betreiberin der „Weinwunderbar“, die die „Gastronomen, Künstler und Freunde“ über Facebook mobilisiert hatte, die Aktion.

Es war eine stille Veranstaltung mit Maskenpflicht, aber ohne Kundgebungsreden – was laut Deutsch aus zwei Gründen passte. Zum einen sei es symbolisch für die Situation in den Lokalen und Kulturbetrieben, zum anderen sei an diesem Abend „politische Zurschaustellung ausdrücklich nicht gewünscht“. Dass sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in die Gruppe einreihte, begrüßte Deutsch. Die Stadtchefin hatte in der vorigen Woche schon per Pressemitteilung die Ansicht vertreten, dass die Einschränkungen für Gastronomie und Kultursektor unverhältnismäßig seien.

Betriebe, Beschäftigte und Initiativen müssten nun zum zweiten Mal tiefe Einschnitte hinnehmen, sagte Deutsch. In der Zwischenphase war der Betrieb, zu dem in ihrem Fall sechs Mitarbeiter gehören, wegen der Hygieneauflagen ebenfalls eingeschränkt. „Ich hatte jetzt erwartet, dass es für uns Einschnitte bei den Öffnungszeiten oder die Verpflichtung zu noch größeren Abständen gibt, aber dass es ein Lockdown wird, hat mich richtig geschockt“, sagt Deutsch. So etwas müsse man erst mal verkraften.

„Kein Sauftreff“

Die Gastronomin glaubt, dass es nicht nur ihr so geht, sondern auch vielen anderen Betreibern und Gästen. Ihr sei es wichtig zu betonen, dass die Gastronomie „kein Sauftreff“ sei, an dem Sorglosigkeit in Sachen Corona walte. Im Gegenteil: „Es geht um Austausch, um Entspannung, um gegenseitige Hilfe – das ist gerade in Zeiten von Corona ganz wichtig.“ Ihr Konzept sei ein Lokal als Art „Wohnzimmer und Heimat“. Das könne für die seelische Gesundheit ebenso wichtig sein wie die Angebote von Kunst und Kultur.

Deutsch ist deshalb froh, dass sich am Montagabend so viele solidarisch gezeigt und zum Teil auch schon nach einer Neuauflage gefragt hätten. Sie selbst habe dafür noch keine konkreten Pläne. Jetzt müsse sie erst einmal wirtschaftliche und juristische Fragen im Zusammenhang mit dem Lockdown für ihren Betrieb in der Salzgasse klären, so Deutsch.