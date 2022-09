Die Speyerer Stadtratsfraktion der SPD hat sich Anfang September mit einer Anfrage für eine Sondersitzung des Sozialausschusses an die Verwaltung gewandt. Die Fraktion drängt darauf, noch vor den Herbstferien die außerplanmäßige Sitzung zum Thema Gasmangellage und Nothilfefonds einzuberufen. Noch seien viele Fragen ungeklärt.

Eine ganze Reihe an Fragen haben Stadträtin Inge Trageser-Glaser und die beiden Fraktionsvorsitzenden Angelika Bott sowie Philipp Brandenburger an die zuständige Dezernentin, Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), geschickt. „Angesichts der Dringlichkeit fragen wir nach den Rahmenbedingungen der Nutzung dieses Fonds“, heißt es in dem Antrag, der der RHEINPFALZ vorliegt.

Die Fraktionen von Grüne und SWG hatten bereits in der Juni-Sitzung des Sozialausschusses die Einrichtung einer Beratungsstelle und eines Notfallfonds zur kommunalen Armutsprävention beantragt, um die Folgen der steigenden Energiepreise bewältigen zu können. Damals wurde die Verwaltung damit beauftragt, zu prüfen, ob und wie eine Beratungsstelle und ein Notfallfonds zur Armutsprävention auf kommunaler Ebene eingerichtet werden kann.

SPD: Viele offene Fragen

„In dieser Sitzung wurde auch die Dringlichkeit betont, zügig grundlegende Entscheidungen für eine Umsetzung anzugehen“, heißt es jetzt in dem SPD-Schreiben von Anfang September. Der Fraktion bekannt sei demnach bereits, dass die Prüfung und Auszahlung der Gelder für Menschen, die in eine Notlage geraten sind, mit den Stadtwerken und beteiligten Wohlfahrtsverbänden erfolgen sollen. Unklar sei allerdings unter anderem noch, wie hoch die Zuschüsse ausfallen werden, ob es sich um Darlehen oder nicht rückzahlbare Zuschüsse handelt, ob es eine Obergrenze für finanzielle Hilfen gibt, wie hoch der Gesamtbedarf des Hilfefonds eingeschätzt wird, wie Betroffene den Antrag stellen sollen und wer nach welchen Kriterien entscheidet.

Aufgrund der offenen Fragen und der aus Sicht der SPD Dringlichkeit bei dem Thema will die Partei eine Sondersitzung des Sozialausschusses noch vor den Herbstferien, die am 17. Oktober beginnen. Dort soll dann über die Kriterien der Nutzung des Nothilfefonds diskutiert werden. Monika Kabs muss nun darüber entscheiden, ob sie dem Antrag folgt.