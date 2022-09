Der Sozialausschuss wird am Mittwoch, 19. Oktober, in einer Sondersitzung über einen möglichen Nothilfefonds in Anbetracht der Energiekrise und damit einhergehenden Preissteigerungen beraten. Das hat Stadtsprecherin Lisa Eschenbach auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. „Der Entschluss für eine zusätzliche Sitzung des Sozialausschusses ist bereits vor einigen Wochen gefallen“, teilt sie mit. Die Speyerer Stadtratsfraktion der SPD hatte sich Anfang September mit einer Anfrage für eine Sondersitzung des Sozialausschusses an die Verwaltung gewandt und darauf gedrängt, noch vor den Herbstferien die außerplanmäßige Sitzung zum Thema Gasmangellage und Nothilfefonds einzuberufen. Begründet hat die SPD die Anfrage damit, dass noch sehr viele Fragen offen seien. Bis zur Ausschusssitzung – in der ersten Herbstferienwoche – laufen innerhalb der Stadtverwaltung und mit den Stadtwerken als Energieversorger weitere Gespräche zu dem Thema, teilt Eschenbach mit, ohne ins Detail zu gehen. Ursprünglich hatten die Fraktionen von Grüne und SWG in der Juni-Sitzung des Sozialausschusses die Einrichtung einer Beratungsstelle und eines Notfallfonds zur kommunalen Armutsprävention beantragt, um die Folgen der steigenden Energiepreise bewältigen zu können. Damals wurde die Verwaltung damit beauftragt, zu prüfen, ob und wie eine Beratungsstelle und ein Fonds zur Armutsprävention auf Stadt-Ebene möglich sind.