Die Energiesparmaßnahmen, die die Stadtwerke Speyer (SWS) im Juli aufgrund des Gasmangels eingeführt haben, reduzieren den Energiebedarf des Schwimmbads deutlich. Das hat SWS-Sprecherin Sonja Daum im RHEINPFALZ-Gespräch bekanntgegeben. Mit dem Abschalten der Sauna-Kabinen und der Beheizung verschiedener Schwimmbecken werden demnach monatlich etwa 200.000 Kilowattstunden Erdgas eingespart. Mit dieser Menge ließen sich elf Familienhäuser für ein Jahr beheizen, geht man von einem Durchschnittsverbrauch von 18.000 Kilowattstunden aus, rechnet Daum vor. Weil die SWS oft gefragt worden seien, ob derartige Sparmaßnahmen etwas bringen, habe man die Werte ausgerechnet. Was durch sämtliche Maßnahmen seit Einführung insgesamt eingespart worden ist, könne derzeit noch nicht genau bemessen werden. Bereits zur Saisoneröffnung Ende Mai hatten die SWS angekündigt, bei einigen Becken die Beheizung um 2 Grad Celsius zu senken. Später wurde aufgrund der hohen Außentemperaturen ganz darauf verzichtet. In der Winterperiode wollen Stadtverwaltung und SWS durch die Regelung der Raumtemperatur auch in den eigenen Büroräumen weitere Energie einsparen.