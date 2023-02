Gasalarm in Speyer-Nord: Bei Bauarbeiten im Kiefernweg wurde eine Erdgasleitung beschädigt. Nach Angaben der Feuerwehr strömte dabei Gas aus. Vorsorglich hätten daher mehrere Wohnhäuser geräumt werden müssen, die Bewohner würden derzeit durch die Schnelleinsatzgruppen des Speyerer Katastrophenschutzes betreut. Die Stadtwerke arbeiten daran, das Loch abzudichten. Vorsorglich mussten mehrere Wohnhäuser geräumt werden. Die Feuerwehr ist derzeit mit 13 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort, um den betroffenen Bereich abzusichern und Messungen durchzuführen. Der Einsatz dauert noch an. Da die Spaldinger Straße momentan ohnehin voll gesperrt sei und entlang des Kiefernwegs überall gearbeitet werde, sei der Verkehr durch das Gasleck kaum beeinträchtigt, so die Feuerwehr.