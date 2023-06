Rund 60 Anwohner der Oberen Mühlstraße haben am Sonntagvormittag zeitweise ihre Häuser verlassen müssen. Grund dafür ist ein Gasleck gewesen, wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitgeteilt hat. Gegen 10 Uhr sei die Feuerwehr aufgrund von Gasgeruchs in die Straße gerufen worden. Gemeinsam mit den hinzugezogenen Stadtwerken Speyer sei bei Messungen eine hohe Konzentration im Straßenzug wahrnehmbar gewesen. Die Einsatzkräfte haben daher eine Evakuierung der Häuser in einem Radius von 50 Meter rund um den festgestellten Defekt veranlasst.

Die meisten der 57 Personen seien bei Bekannten untergekommen, einige in der Festhalle Dudenhofen untergebracht worden. Während der Maßnahmen sie das Gebiet abgesperrt worden. Das Leck sei gefunden und bis zum Nachmittag gestoppt worden. Die Evakuierung sei bis 15.30 Uhr aufrecht erhalten gewesen. Reparaturarbeiten der Stadtwerke seien am Nachmittag jedoch noch im Gange gewesen. Geringer Gasgeruch sei im Verlauf des restlichen Sonntags noch im Bereich des möglichen gewesen. Rund 55 Einsatzkräfte seien im Einsatz gewesen.