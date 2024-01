Wegen vermeintlichen Gasgeruchs im Keller mussten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der in der Sophie-de-la-Roche-Straße am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr vorsorglich evakuiert werden. Wie die Polizei mitteilt, überprüfte die Feuerwehr den Keller und schloss austretendes Gas als Verursacher aus. Stattdessen sei der Gasgeruch von der Reizstoffpatrone einer Schreckschusspistole ausgegangen. Demnach war ein 15-jähriger Jugendlicher mit einem 41-Jährigen in Streit geraten, an dem auch ein 17-Jähriger beteiligt gewesen sein soll. Der 15-Jährige habe den 41-Jährigen mit der Schreckschusspistole bedroht, sei mit ihm in den Keller gegangen und habe dort einen Schuss abgefeuert. Die entsprechende Hülse sowie die Schreckschusswaffe fanden die Beamten den Angaben nach im Keller und stellten sie sicher. Der 15-jährige Jugendliche sei bei dem Konflikt leicht an der Oberlippe verletzt worden. Weitere verletzte Personen habe es nicht gegeben. Für die Bewohner des Hauses bestand laut Polizei keine Gefahr. Die Feuerwehr habe Hausflur und Keller mit einem entsprechenden Gebläse gelüftet. Warum es zu dem Streit kam, ist noch offen. Dies sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.