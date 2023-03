Eine undichte Gasleitung in der Mittelkämmererstraße, unweit der Speyerer Gedächtniskirche, hat am Dienstag gegen 15 Uhr für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Das teilt die Feuerwehr der Domstadt mit. Entdeckt wurde das Leck bei einer Routinekontrolle der Stadtwerke Speyer (SWS), erklärt SWS-Pressesprecherin Angela Sachweh auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Die Feuerwehr sei alarmiert worden, da festgestellt wurde, dass Gas in den Keller eines unmittelbar anliegenden Hauses geströmt sei. Das Untergeschoss sei von den Einsatzkräften gelüftet worden, teilt Thomas Tremmel, Pressesprecher der Feuerwehr mit. In dieser Zeit hätten die Bewohner aus Sicherheitsgründen das Haus verlassen müssen. Zehn Personen in vier Fahrzeugen seien für etwa 50 Minuten im Einsatz gewesen.

Das Leck in der Gasleitung sei inzwischen geflickt, berichtet SWS-Sprecherin Sachweh. Zu sehen sei noch das Loch, das wegen der Reperatur auf dem Gehweg ausgehoben wurde. Dieses soll am Donnerstag wieder geschlossen werden.