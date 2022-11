Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen kurz nach 8 Uhr wegen eines Gasaustritts in der Innenstadt ausgerückt. Wie Peter Eymann, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt, auf Anfrage mitteilt, war in einem Keller eines Wohn- und Geschäftshauses eine größere Menge Gas ausgetreten. „Die Gefahr war am Anfang groß“, sagte Eymann. Nutzer des Hauses hatten den Gasgeruch am Morgen festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Diese habe den Keller mit Messgeräten kontrolliert und dabei „sogar hörbaren Gasaustritt“ festgestellt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Für etwas mehr als eine Stunde mussten das betroffene Haus und die umliegenden Gebäude evakuiert werden. Davon seien auch Geschäfte und Arztpraxen betroffen gewesen. Nach entsprechenden Lüftungsmaßnahmen haben die Bewohner wieder in ihr Haus zurückgekonnt. Die Ursachensuche wurde anschließend von den Stadtwerken Speyer übernommen. Was dabei herausgekommen ist, ist derzeit noch unklar. Feuerwehr und Katastrophenschutz Speyer waren mit 23 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz.

