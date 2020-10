Am Mittwoch wurde nach Angaben der Stadtwerke Speyer (SWS) um 8 Uhr morgens bei Tiefbauarbeiten im östlichen Teil der Auestraße eine Gas-Mitteldruckleitung beschädigt. Gas trat aus. Wie die SWS am Donnerstagnachmittag informierten, hatte die beauftragte Baufirma den Strang beim Aufgraben mit der Baggerschaufel verletzt. Nachdem die Feuerwehr abgesperrt und den Nahbereich evakuiert hatte, schieberten die SWS-Mitarbeiter, die ebenfalls sofort vor Ort waren, den betroffenen Leitungsabschnitt ab und nahmen damit die Ringleitung An der Hofweide außer Betrieb. Alle Hausanschlüsse wurden ebenfalls geschlossen. Nach den notwendigen Sicherungsarbeiten konnte die Gasversorgung der Anlieger einzeln wieder hergestellt werden. Gegen 18 Uhr liefen alle Heizungen wieder.