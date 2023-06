Wegen eines Notrufs aufgrund „starken Gasgeruchs“ im Bereich eines Wohngebäudes in der Straße Im Erlich ist die Feuerwehr am Mittwoch gegen 18.45 Uhr mit einem Lösch- und einem Gefahrstoffzug ausgerückt. Wie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann auf Anfrage mitteilt, lag am Einsatzort allerdings gar kein Gasaustritt vor. „Es handelt sich um einen Notrufmissbrauch. Der Verursacher ist bislang unbekannt, die Polizei ermittelt“, informiert er. Bis zu 10.000 Euro könnte der Täter wegen der Straftat bezahlen müssen. Der Notruf sei über die App Nora abgesetzt worden. Die Feuerwehr war mit 22 Leuten im Einsatz. Zudem waren die Polizei, die Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) der Stadt und der Rettungsdienst vor Ort.