Einen Sachschaden von rund 20.000 Euro hat eine junge Autofahrerin aus Ludwigshafen bei einem Ausparkvorgang in Speyer verursacht. Wie die Polizei berichtet, hatte die 18-jährige BMW-Fahrerin versucht, gegen 22 Uhr in der Unteren Langgasse rückwärts auszuparken. Dabei rammte sie einen dahinter abgestellten VW Eos mit solcher Wucht, dass dieser an die angrenzende Grundstücksmauer geschoben wurde und sowohl im Heck- als auch im Frontbereich beschädigt wurde. Aufgrund der Kollision sei die Fahranfängerin so erschrocken, dass sie anschließend das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt habe, so die Polizei. Die junge Frau fuhr mit ihrem BMW rückwärts gleichfalls gegen die Grundstücksmauer, die sie mit dem Aufprall komplett durchbrach.