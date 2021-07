Weil er das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte, fuhr am Donnerstagmorgen ein 87-jähriger Autofahrer in der Speyerer Diakonissenstraße gegen eine Hauswand. Laut Polizei legte der Mann anschließend den Rückwärtsgang ein, verwechselte erneut die Pedale und rammte beim Rangieren ein parkendes Auto. Durch den Aufprall stieß er gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Danach war das Auto des 87-Jährigen nicht mehr fahrbereit. Sowohl an der Hauswand als auch an allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei stellte den Führerschein des Seniors sicher.