Als Sicherheitsgefahr stuft die Polizei einen Lastwagen ein, den sie am Donnerstag bei einer Kontrolle am Festplatz aus dem Verkehr gezogen hat. Auf seiner Ladeflächen hätten sich Grünschnitt und Werkzeuge befunden. Die Geräte seien ungesichert gewesen und hätten die seitlichen Begrenzungen der Ladefläche überragt. Insgesamt seien zwischen 9 und 13 Uhr bei der Kontrolle von 34 Fahrzeugen neun Verstöße festgestellt worden: Neben dem Ladungsverstoß seien dreimal Sicherheitsgurte nicht angelegt gewesen, dreimal hätten Fahrer verbotenerweise das Handy in der Hand gehabt und zweimal sei am Fahrzeug der Tüv überfällig gewesen.