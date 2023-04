Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Hürde auf dem Weg zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 in Speyer ist genommen. Bau- und Hauptausschuss sind für die Bewerbung. Endgültig entscheidet der Stadtrat am Donnerstag. Umstritten sind vor allem noch die Pläne für die Teilfläche an der Klipfelsau.

Leicht gemacht haben sich die Ausschussmitglieder ihr Votum nicht. Zahlreiche tief, für die Planer Clas Scheele und Christian Rast teilweise zu tief ins Detail gehende Fragen prasselten