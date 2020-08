Die Stadtverwaltung Speyer sieht aktuell keine Potenziale für weitere Kleingartenanlagen und Badeplätze in Speyer, wie sie die SPD fordert. In Zukunft könnte sich das ändern.

Das sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Donnerstagabend im Stadtrat. Sie bestätige den Befund der Sozialdemokraten, dass die Nachfrage nach beidem in der Corona-Pandemie angezogen hat. Teilweise seien die Wartelisten lang. Seiler will nun den Vorsitzenden des Kleingartenvereins zu Gesprächen einladen und im Frühjahr 2021 einen „Runden Tisch Naherholung“ einberufen.

Womöglich würden bei den Projekten Pionier-Quartier und Polygon-Gelände Flächen für Kleingärten frei, so die Verwaltungschefin. Öffentliche Badeplätze will sie nicht „privatisieren“. SPD-Sprecher Walter Feiniler (SPD) regte an, Badeplätze an den Seen Elendherbergswühl (städtisch) sowie Deutsche Wühl (noch in privater Hand) auszuweisen, wenn dort Ende dieses Jahres beziehungsweise Mitte 2021 die Kiesbaggerei ende.