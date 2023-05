Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fünf Starts, vier erste Plätze und dazu noch Bestleistungen – der Speyerer Tanzsportclub (STSC) lieferte Glanzleistungen beim Turnier in Frankfurt am zurückliegenden Wochenende ab. Trotz Punkteabzug verteidigte Solistin Katrin Lahov den Platz an der Spitze der Rangliste.

Der TSC Schwarz-Gold Frankfurt richtete die Wettbewerbe aus und stellte auch Lahovs größte Konkurrentin in der Hauptklasse Garde Solo der Gruppe 1. Mit Katharina Schreiner teilte sich