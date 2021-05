Die Hoffnung starb bei Katrin Lahov (16) zuletzt. Aber sie tat es. Die Solistin des Speyerer Tanzsportclubs (STSC) wollte in ihrem letzten Jahr in der Jugend noch was reißen. Jetzt ist die Edith-Stein-Realschülerin doppelt gefordert.

Wann war Ihr letztes Turnier?

Das war das Ranglistenturnier, das der STSC in der Speyerer Stadthalle im März 2020 ausgerichtet hat.

Worum ging es damals?

Für mich ging es damals um den Rheinland-Pfalz-Meister-Titel. Den habe ich geholt. Es war von der Wertung her mein persönlich bestes Turnier. Mit der Gruppe, den Little Starlights, wurde ich auch Erste in der Ersten Bundesliga. Mit 287 Punkten haben wir ebenfalls Bestpunktezahl im Marsch geholt und den TSC Schwarz-Gold Frankfurt auf Platz zwei verwiesen.

Die Saison ist generell gut für Sie gelaufen …

Stimmt, ich konnte die ganze Zeit erste Plätze belegen.

Was haben Sie an Ihrem letzten Turniertag vor der nicht abzusehenden Pandemie empfunden?

Ich war aufgeregt, da wir meinen Tanz komplett umgestellt hatten. Mit meiner Trainerin Christin Rettinger habe ich vieles umgesetzt, was die Wertungsrichter als Tipp gegeben hatten. Trotzdem war ich positiv gestimmt.

Die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft hatten Sie also. Diese fand dann nicht statt, schlimm?

Ich war schon traurig. Nach der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft habe ich mich so sicher gefühlt für den Start bei der DM. Dort wäre ich auf meine stärkste Konkurrentin getroffen, und außerdem wäre es mein letztes Mal in der Jugend gewesen. Den Titel hätte ich mir gern geholt.

Wie ging’s nach dem Ranglistenturnier für Sie im Tanzen weiter?

Wir konnten noch ein bisschen in der Halle trainieren. Aber dann kam der Lockdown. Ab da lief alles online und über Videos. Im Solo habe ich einen Plan bekommen mit Trainingsanweisungen. Ich habe mitgefilmt und das Ergebnis der Trainerin geschickt, die die Ausführung verbessert hat.

Gardetanz im heimischen Wohnzimmer klingt nach viel Aufwand.

Für die meisten ist es das. Ich habe das Glück, Zugang zu einer Halle zu haben, weshalb das Training zuhause für mich kein Problem ist.

Trotz dieser Voraussetzung: Was fehlt Ihnen?

In erster Linie die Gruppengemeinschaft. Videos können die nicht ersetzen und auch den direkten Kontakt zur Trainerin nicht.

Sie haben also Leistung eingebüßt während der Corona-Zeit?

Ein bisschen schon, erst jetzt, wo wir im Freien im städtischen Stadion trainieren können, fängt das strukturierte Training wieder an.

Was sagen Sie, wenn ich Sie nach Zielen frage?

Natürlich hoffe ich, dass es eine nächste Saison in diesem Jahr geben wird. An meinem Tanz habe ich nun über ein Jahr gearbeitet. Das Kostüm ist bei der Schneiderin. Ich möchte nun endlich zeigen, was ich erarbeitet habe.

Jetzt starten Sie allerdings bei den Erwachsenen, ein schwerer Sprung?

Natürlich wird das schwer für mich. Aber das ist das Ziel, worauf ich hintrainiere. Und ich hoffe wieder auf einen Treppchenplatz bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften, um zur DM zu kommen.