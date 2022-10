Unbekannte Täter haben am Mittwoch gleich drei Fahrräder aus einer Garage in der Hermann-Langlotz-Straße gestohlen. Der Besitzer verließ die Garage laut Polizei gegen 8.30 Uhr und betätigte den Verschließmechanismus. Als er gegen 11 Uhr zurückkehrte, bemerkte er, dass das Tor offenstand und die Fahrräder weg waren. Vor Ort konnten aber keinerlei Aufbruchspuren entdeckt werden. Jedoch fanden die Polizisten einen Karton im Schließbereich des elektrisch betriebenen Garagentors. Aufgrund der Manipulation löste der automatischen Einklemmschutz aus und das Tor öffnete sich wieder, nachdem der Besitzer die Garage verlassen hatte. Die Täter konnten so in die Garage gelangen und die Fahrräder entwenden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 4500 Euro.