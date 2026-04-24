In der Speyerer Innenstadt steht ein neues Parkangebot zur Verfügung.

Die Parkgarage (16 Plätze) sowie das Parkdeck (26 Plätze) des Hotel- und Gastronomiebetriebs Domhof sind nun nach Mitteilung der Stadt auch für externe Fahrzeuge zugänglich. „Damit wird der ohnehin stark nachgefragte innerstädtische Parkraum sinnvoll ergänzt und der Parkdruck in zentraler Lage spürbar geringer“, so die Einschätzung der Wirtschaftsförderung. Das sei auch ein Beitrag zur „Stärkung des lokalen Handels und der Gastronomie“. Die Zufahrt ist über den Domplatz und die Große Himmelsgasse möglich, am Navigationsgerät muss die Adresse Bauhof 3 eingegeben werden. Die ersten zehn Minuten sind kostenfrei, danach fallen 2,50 Euro pro Stunde an.

Es seien eine bargeldlose Bezahlungsmöglichkeit und eine automatische Kennzeichenerfassung installiert worden, berichtet Tobias Lemm, Hotelmanager des Domhofs. „Gerade unter der Woche gibt es schon noch Kapazitäten, deshalb haben wir uns entschieden, die Parkgelegenheiten für alle zu öffnen.“ Bislang seien diese überwiegend von Hotel- und Hausbrauerei-Gästen genutzt worden, aber auch von Nicht-Kunden, die gemerkt hätten, dass 37 Jahre lang nicht kontrolliert worden sei. Deshalb sei die neue Regelung fairer. Gebühren fielen auch für Hotelgäste an. Diese könnten aber vorab einen festen Stellplatz reservieren, erklärt Lemm.