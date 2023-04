Am Ostermontag, 10. April, um 16 Uhr, ist in der Remigiushalle in Otterstadt ein Galakonzert mit dem Sänger Boris Leisenheimer sowie internationalen Sängerkollegen und Nachwuchskünstlern.

Beliebte Melodien aus Oper, Operette und Musical sind bei dem Konzert zu hören.

Im November hatte Leisenheimer mit Kollegen und Freunden ein Benefizkonzert im Historischen Ratssaal gegeben. Er setzt seit einigen Jahren dort die von seinem Vater, dem Kammersänger und Gesangsprofessor Reinhard Leisenheimer begründete Reihe fort.

Die Organisatoren in Speyer, Familie Müller und Hans-Peter Rottmann von der Stiftung für Behinderte hatten beschlossen, den Reinerlös den Künstlern als Ausgleich für den coronabedingen Ausfall von Engagements zukommen zu lassen. 3000 Euro wurden erlöst. Ermöglicht wurde der Überschuss neben den Eintrittsgeldern durch Spenden von Familie Schall, Walter Langknecht, Folienzentrum Süd, Autohaus Cuntz und den Stadtwerken Speyer.

Karten

Karten für das Konzert in Otterstadt gibt es zu zwölf Euro unter Fon 0151 56980333.