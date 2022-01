Am 11. Dezember sang der Countertenor Philipp Mathmann beim „Winter in Schwetzingen“ im Rokokotheaters, wo seine Kollegen Valer Sabadus und Terry Wey (er war auch schon in Speyer) auch schon auftraten. Zusammen mit dem Freiburger Barockorchester, Violine und Leitung: Gottfried von der Goltz, gaben die drei am 31. Dezember 2021 ein Silvesterkonzert im Freiburger Konzerthaus mit Musik von Antonio Vivaldi, Nicola Antonio Porpora, Leonardo Vinci, Johann Adolph Hasse und Georg Friedrich Händel. Am 7. Januar um 20.05 Uhr sendet SWR2 im Abendkonzert im Rundfunk einen Mitschnitt des Konzerts.