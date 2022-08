Speyer ist wieder in Spenden-Laune: Schülerinnen und Schüler des Kaiserdom-Gymnasiums haben Schulranzen für Kinder aus einem armen Land gepackt.

Schüler packen Ranzen für Afrika

Schulmaterialien und das, was man sonst so zum Leben braucht, haben Schülerinnen und Schüler des Speyerer Gymnasiums am Kaiserdom jüngst wieder für Kinder in Malawi zusammengepackt. Mehr als 60 gefüllte Schulranzen sind zusammengekommen, wie Aram Fraund, die stellvertretende Schulelternsprecherin, berichtet. Hintergrund der Aktion ist ein Rucksackprojekt, an dem sich das „Kaiserdom“ schon seit 2014 immer wieder beteiligt hat.

„Dieses soziale Engagement zielt nicht nur darauf ab, bedürftigen Kindern in Entwicklungsländern zu helfen, sondern auch eine Bewusstseinsbildung dafür zu schaffen, dass ein Schulbesuch keine Selbstverständlichkeit ist“, verdeutlich Fraund. „Die Resonanz war groß, die Anzahl der abgegebenen Rucksäcke und Schulranzen leider bedingt durch den Ukraine-Krieg und die Versorgung der Flüchtlinge etwas geringer als erhofft, trotzdem sind wir sehr zufrieden.“ Initiator des Projekts ist der Verein „Mary’s Meals“, der laut Angaben der Schulelternsprecherin in dem afrikanischen Land für eine warme Mahlzeit am Tag sorgt.