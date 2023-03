Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bleibt der FC Speyer 09 im dritten Spiel hintereinander, in seiner vorerst letzten Fußball-Oberliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr) ungeschlagen? Gastgeber SG 2000 Mülheim-Kärlich belegt mit Rang fünf noch einen Nichtabstiegsplatz, kann aber bei einer Niederlage in die Abstiegszone abrutschen.

Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit 1:1. Für Speyer traf Daniel Kopf, der nun zum letzten Mal für den Speyerer Club aufläuft. „Es waren zwei verschenkte Punkte, denn bis