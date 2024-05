Verkehrsbehinderungen in der Schützenstraße, wo es auch im Normalbetrieb lange Wartezeiten am Bahnübergang gibt: Der Übergang war am Freitag, 12.40 bis 14.10 Uhr, durch einen liegengebliebenen Güterzug blockiert. Fahrzeuge und Passanten konnten nicht passieren, Rückstaus und eine erhöhte Belastung der umliegenden Straßen waren die Folge. „Technischer Defekt“, vermeldet die Deutsche Bahn auf Anfrage zur Ursache. Auf der Bahnlinie durch Speyer sei es in der Folge im Personenverkehr zu Verspätungen und Zugausfällen in beiden Richtung gekommen. Auch Beamte der Polizeiinspektion Speyer und der Bundespolizei waren vor Ort.