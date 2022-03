Die beiden Speyerer Stadtführer Klaus Feindel und Monika Denig bieten nach eigenen Angaben am Sonntag, 13. März, um 10 Uhr und um 13 Uhr jeweils eine historische Stadtführung durch Speyer an. Der Rundgang dauert laut der Mitteilung gut zwei Stunden und beginnt an der Südseite des Speyerer Doms am Ölberg. „ Erleben Sie die prachtvollen Bauten, Anekdoten, Plätze und Besonderheiten die sich hierzugetragen haben. Tauchen Sie ein und staunen Sie“, werben die beiden Stadtführer für die Tour. Feindel und Denig bitten im Gegenzug für die Teilnahme um eine Spende, die den Menschen in der Ukraine zugute kommen soll.