Zu den zentralen Leihgebern der Ausstellung „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945-1999“, die noch bis zum 29. Januar im Historischen Museum der Pfalz zu sehen ist, zählt die französische Familie Gandit. Roger Gandit war als Berufsoffiziers in Speyer stationiert und brachte seine Familie mit nach Deutschland. Zusammen mit seiner Frau Georgette, die in Speyer als Lehrerin an der französischen Grundschule arbeitete, und seinen zwei Töchtern Dominique und Isabelle lebte er von 1961 bis 1968 in der Domstadt. Jetzt besuchten die Schwestern noch einmal ihren einstigen Wohnort. Um die Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz zu sehen, nahmen sie den weiten Weg von ihrer Heimat im Département Hautes-Pyrénées nahe der spanischen Grenze bis nach Speyer in Kauf. Gastkurator und Autor Christian Führer begleitete sie durch die Schau.

„Das große Wandbild mit dem Blick auf die Kaserne, der Jeep und das Gendamerie-Schild vermitteln mir das Gefühl, die Stadt meiner Kindheit zu betreten“, sagte Dominique Gandit. Ihre Erinnerungen an Speyer seien sehr vielfältig und schön. Besonders gerne denke sie an die vielen Feste vom Brezelfest bis zum Karneval, an den eindrucksvollen Dom und an das deutsche Essen. Ihr Vater habe die Angewohnheit gehabt alles vom offiziellen Formular bis zum Reiseticket aufzuheben. Es sei ein besonderes und bewegendes Erlebnis einen Teil dieser Erinnerungsstücke jetzt in der Ausstellung zu sehen.

Die von der Familie Gandit zur Verfügung gestellten Dokumente und Exponate illustrieren zentrale Aspekte des Alltagslebens französischer Familien während der Besatzungszeit in Deutschland. Dazu zählen Fotos von Familienfeiern und Ausflügen in die Umgebung oder Bilder aus der französischen Grundschule in Speyer. Gleichzeitig zeugen die Dokumente von interkulturellen Begegnungen wie Tanzaufführungen der Mädchen in einer Speyerer Ballettschule.

Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an Feiertagen sowie in den rheinland-pfälzischen, baden-württembergischen und hessischen Schulferien auch montags von 10 bis 18 Uhr.

Aktuelle Informationen zu den jeweils gültigen Corona-Vorgaben unter www.museum.speyer.de.