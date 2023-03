Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Oberligist FV Dudenhofen beginnt am Samstag um 15.30 Uhr gegen SV Alemannia Waldalgesheim die Abstiegsrunde. Die Mannschaft kämpft um wichtige Punkte gegen den Gang in die Verbandsliga.

Durch den Sieg am vergangenen Wochenende startet Dudenhofen von Position sechs in die neue Runde. Laut dem Sportlichen Leiter Florian Kober soll am Ende Platz vier zu Buche stehen, denn er rechnet mit mindestens