Rotiert, aber nicht verrotiert, so lässt sich der standesgemäße 7:1 (2:0)-Sieg ohne viel Glanz (FV Dudenhofens Sportvorstand Florian Kober) des Verbandsligisten am Mittwochabend beim A-Klassisten Südhaardter SV zusammenfassen.

Der FVD steht damit in Runde vier des Verbandspokals. Doch bis zum 1:0 dauerte es 28 Minuten, als Luca Teutsch aus 30 Metern und nicht ganz unhaltbar traf. Zuvor verschanzte sich Südhaardt am eigenen Strafraum. Kober im Gespräch mit unserer Zeitung: „Da war es schwer, durchzukommen oder wir haben zu unsaubere Pässe gespielt.“

Kabinenpredigt fruchtet

Sven Hoffmann (42.) erhöhte. Trainer Kevin Hoffmann mahnte in der Kabine an, das der Vortrag zu wenig sei. „Wir haben dann auch spielerisch eine Schippe draufgelegt, auch wenn es nicht sensationell gut war“, so der Sportvorstand. Er berichtete aber von sehenswerten Toren. Ein früher Doppelschlag von Felix Heimgärtner und Marvin Klehr ebnete den Weg.

Jannik Styblo erzielte das 5:0. Der gefürchtete Schütze Noah Held markierte per abgefälschtem Freistoß den Ehrentreffer. Thomas Meier und Styblo, der nach einem Ball des erstmals wieder eingesetzten Marvin Sprengling noch den Schlussmann umkurvte und einschob, besorgten den Rest. Dudenhofen schonte Pascal Thiede, Tolga Barin, Kennet Hanner Lopez. Lukas Metz fehlte ohnehin, kehrt aber zur Partie beim TSV Gau-Odernheim (Sonntag, 15) zurück.

Dann warten laut Kober aggressive Einheimische, die mit langen Schlägen Zielspieler Fabio Moreno Fell anpeilen: „Sie lassen einen nicht atmen und sind sehr effektiv.“