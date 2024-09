Verbandsligist FV Dudenhofen trifft im Achtelfinale des Verbandspokals auswärts auf die SG Hüffelsheim. Das ergab die Auslosung durch den ehemaligen Abteilungsleiter Sport- und Spielbetrieb, Franz Kolb, am Freitagmorgen in der Geschäftsstelle in Edenkoben. Hüffelsheim führt derzeit die Tabelle der Landesliga West an und schaltete soeben den höherklassigen VfR Baumholder mit 3:1 aus. Um die Partie auszutragen, bleibt bis zum Mittwoch, 2. Oktober, Zeit.