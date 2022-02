Im Halbfinale des Fußball-Verbandspokals trifft Oberligist FV Dudenhofen auf den Sieger der noch auszutragenden Viertelfinalpartie zwischen dem TuS Marienborn und dem TSV Schott Mainz (22. Februar). Gegen Regionalligist Schott Mainz hätte der FVD Heimrecht. Sollte Verbandsligist Marienborn weiterkommen, müsste der FVD in den Mainzer Vorort reisen. Das ergab die Auslosung am Freitag in der Sportschule Edenkoben. Das Halbfinale soll am Mittwoch, 16. März, gespielt werden.