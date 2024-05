Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gut oder schlecht, diese Frage stellt sich dem abstiegsgefährdeten Oberligisten FV Dudenhofen vor dem Heimspiel am Montag (19 Uhr) gegen das lange als Meister feststehende Eintracht Trier in mehrfacher Hinsicht.

Gut, dass Trier längst am Ziel ist? Florian Kober, Vorsitzender Sport des FVD: „Das ist egal, wie die Ergebnisse zeigen. Die Trierer fahren nicht einfach mal so her. Sie wollen gewinnen. Vielleicht