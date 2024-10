Am Montag siegte der FV Dudenhofen noch 6:0 im Verbandsligaduell bei TSG Pfeddersheim. Nun kommt es im Viertelfinale des Südwestpokals zum schnellen Wiedersehen an der heimischen Iggelheimer Straße. Das ergab die Auslosung am Dienstagnachmittag. Ein Termin steht noch nicht fest. Unterdessen verkündete der FVD, dass Flügelspieler Felix Heimgärtner mindestens bis 2027 bleibt.